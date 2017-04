Kolumni: Lisää lapsia

Syntyvyys alentuu Suomessa jo kuudetta vuotta. Viime vuonna eniten laskua tapahtui Etelä-Karjalassa. Lapsia syntyi enää 981, mikä oli peräti 9,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Tällä menolla meille käy kansakuntana huonosti.

Esikoisen synnyttävien naisten keski-ikä lähestyy Suomessa jo 30 vuotta. Se tarkoittaa, että lapsiluku jää väistämättä yhä pienemmäksi myös tulevaisuudessa, ellei suunta muutu.

Keskimäärin suomalaiset naiset synnyttävät nyt 1,57 lasta. Se merkitsee, että väkilukumme kääntyy vääjäämättä laskuun, vaikka elämmekin entistä kauemmin ja maahanmuutto kasvaisi. Etelä-Karjalassa lasku on vielä jyrkempää, sillä meillä hedelmällisyysluku oli vain 1,52.

On aika sanoa suoraan, että demografinen kehitys on koko Suomen kannalta huolestuttava. Etelä-Karjalan ja muun Itä-Suomen kannalta se on jopa erittäin huolestuttava. Asukasluvun väheneminenhän vaikuttaa kielteisesti ennen pitkää koko elinvoimaan ja ilmapiiriin.

Pohjanmaat sekä Ahvenanmaa poikkeavat Itä-Suomen maakunnista huomattavasti. Niissä lapsia syntyy selvästi enemmän ja väestökehitys on positiivinen. Eroja ei selitä pelkästään lestadiolaisuus tai ruotsinkieli.

Kyse on asenne- ja kulttuurieroista ja toki myös paremmat talous-ja työllisyysluvut vaikuttavat. Mitä enemmän on tulevaisuudenuskoa ja mitä enemmän perhettä, lapsia ja yhteisöllisyyttä arvostetaan, sitä korkeampi on myös syntyvyys.

Siellä missä nuorissa ikäluokissa vallitsevat enemmän toisenlaiset arvot, viipyy myös perheen perustaminen tai se jää kokonaan väliin. Etelä-Karjalaakin selvästi matalampi syntyvyys on Helsingissä.

Jokaisen ihmisen yksilöllisiä valintoja ja elämäntapaa pitää kunnioittaa. Välttämätöntä on kuitenkin myös tuoda esiin, että tällä menolla meille käy kansakuntana huonosti.

Maakuntien tuleva rahoituskin riippuu suoraan väkiluvusta. Siksikin myös Etelä-Karjalassa pitää rohkaista kaikkia kynnelle kykeneviä tekemään lisää lapsia. Kaksi, mieluummin kolme, ellei useampikin.

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan maakuntajohtaja.