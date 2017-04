Kolumni: Heipat, makea elämä!

Kolumni

Hei. Olen Minna, sokeriholisti. Karkki on ollut osa elämääni pienestä pitäen. Lapsuudessa oli käytössä karkkipäivä, mutta aikuisiällä käyttö on monesti riistäytynyt käsistä, jopa monta kertaa viikossa tapahtuvaksi mässäilyksi. Lempimakeisiani ovat salmiakki, liköörikonvehdit, lakritsi ja toffee. Turkinpippurikin oli aikaisemmin, mutta siitä oli luovuttava pelon edessä — hammas lohkesi.

Purukalustoni läpi on vuosikymmenten mittaan rouskunut satoja kiloja karkkia. Rahassa mitattuna ehkä jokusen aurinkoloman verran.

Erityiskovaan sokerirasitukseen elimistöni on joutunut viime vuosina, kun viikoittain on pitänyt napostella pois keittiönkaappeihin karkkipäivän jäljiltä kasaantuneet pussinpohjat. Motiivi on ollut tietysti mitä parhain, lasten hampaiden pelastaminen. Silloin on voinut kirkasotsaisesti hengitellä sisäänpäin, kun kersat ovat pörränneet lähistölle kesken tuhoamisoperaation.

— Miksi täällä tuoksuu karkki?

— Enpä tiiä.

Työpaikallakin on tullut vietettyä törkeän makeaa elämää. Syynä on se, että yksi sun toinen on tavannut täyttää yhteiskäytössä olevaa karkkivatia. Erityisen pahoja ovat olleet perjantait, jolloin lounas on monesti ollut silkkaa sokeria.

Karkkiriippuvuus alkoi huolettaa todenteolla, kun ennen tarkastusta tuli syynättyä hampaat kunnolla. Happopommitusten jälkeinen sotatanner siellä siinteli.

Sen jälkeen päätös kypsyi nopeasti. Perjantaina 10.3. iltapäivällä alkoi tyhjään mahaan töissä naposteltu sekalainen karkkilajitelma ellottaa.

Karkittomia päiviä on nyt takana 31. Yllättävän hyvin on mennyt. Marketin karkkihylly on ohittunut vaikeuksitta. En ole sortunut myöskään muun perheen viettäessä karkkipäivää tai pääsiäismunasessiota.

Onneksi jäätelö ei ole karkki. Eihän?

Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja.