Kolumni: Äänenmurros

Kolumni

Miten saadaan teini hiljaiseksi? Somettamalla. Miten saadaan Yleisradio hiljaiseksi? Sipittämällä.

Hiljaista nuorisoa emme halua. Tarvitsemme muutosvoimia.

On tärkeä kannustaa nuoria äänestämään. Yhtä tärkeää on kannustaa mediaa uutisoimaan puolueetonta totuutta, läheltä ja kaukaa. Kehitys kehittyy vasta-argumenttien, kysymysten ja vastausten ristitulessa, ei-miellyttävänkin totuuden loisteessa.

Totuuden torvet halutaan useasti pitää tukittuina. Istumaan hiljaa kirjastossa, älypuhelin kourassa. Lapset ja aikuiset halutaan klikkaamaan, likettämään ja jakamaan vain ”oikeana” pidettyä mielipidettä, trendiä. Pääministerin enkelinpuhtoisia tarkoitusperiä täytyy epäillä samalla mitalla kuin Kaliforniasta netitse tilatun nuorisomuotitrendivaatteen hinta-laatusuhdetta.

Pitkäikäisestä Yleisradiosta, Suomi-kylämme vanhasta viisaasta, on syytä olla ylpeä. Ylen muisti on pitkä, tätä nykyä myös digitaalinen. Yle Areena on meidän kaikkien somettajien ulottuvilla. Arkistoja avataan, rikasta sisältöä haalitaan. Tsekatkaa esimerkiksi tuoreet dokumenttielokuvat Teenage (2013) sekä Totuus pelissä (2016). Amerikkalaisuudestaan huolimatta informatiivista kamaa!

Puhumattakaan siis tietysti Yleisradion uutistoimituksesta. Mainokseton, journalistisesti korkealaatuinen tietokanava on älyllinen elinehto maassamme, jossa Iltasanomat johtaa suosituimpana ”uutissivustona”. Ja kenen muun suusta totuuden on aina kerrottu kuuluvan...? Lapset ja nuoret kapinoivat ja se on oikein. Hiljaista nuorisoa emme halua. Tarvitsemme muutosvoimia.

Nuorena täysi-ikäisenä jätin äänestämättä. Vihasin velvollisuudelta tuntuvaa rituaalia ja pysyttelin hiljaa. Nyt klikkaus ja ääneni, vaalikoneeseen uskoen, kuuluu Vihreiden Paavo Alanderille. Ehdokkaani on kunnallispoliittisen uransa lisäksi äänekkään hevimusiikin ystävä ja me olemme molemmat entisiä Lemin kylän nuoria.

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja-kitaristi ja Medialouhos-tuotantoyhtiön ohjaaja.