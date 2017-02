Kolumni: Kun työstä tulee tarpeetonta

Työ on monille meille suomalaisille omantunnon ja itsearvostuksen mittari. Monet meistä tekevät työtä suurimman osan valveillaoloajasta arkisin ja viikonloppuisinkin. Meillä on kuitenkin jo nyt syytä epäillä, että tämä ikivanha instituutio murtuu pian. Perustulo tai robotisaatio — maailmamme etenee kohti tulevaisuutta, jossa työtä ei enää tarvitse tehdä toimeentulon vuoksi. Lakkaammeko sitten kutsumasta sitä työksi?

Ehkä taannumme kaikki nuoren idealistin tasolle ja alamme tehdä sitä, mistä tykkäämme.

Nuorille kerrotaan, että kannattaa valita ammatikseen jotakin, mistä tykkää. Toisaalta, yhtä moni aikuinen saarnaa, että aina kaikki ei ole kivaa ja työllistyminen on tärkeämpää. Mitä sitten, kun työllistymisellä ei enää olekaan väliä? Ehkä taannumme kaikki nuoren idealistin tasolle ja alamme tehdä sitä, mistä tykkäämme.

Robotisaation pimeämmällä puolella ihmisiä ei enää tarvita ja syntyy massatyöttömyys. Entä jos onkin niin, että robotit tekevät ne työt, jotka me ihmiset nyt usein jopa vastahakoisesti maanantaiaamuja kiroillen teemme, koska meidän täytyy? Ehkä me sitten tekisimme tiedettä tai taidetta, koska vain haluamme. Ehkä opiskelisimme jatkuvasti uusia asioita, kokeilisimme tai vain auttaisimme kaveria, koska meillä on aikaa.

Teemme töitä 12 tuntia päivässä ja meillä on 1 000 lukematonta sähköpostia. Emme koskaan ehdi pitää lomaa. Joku muu valitsee työvuoromme meille. Ehkä tässä järjestelyssä on kuitenkin jotakin pielessä.

Pidän työstäni. Mutta jos minulle tänään tarjottaisiin punainen pilleri ja mahdollisuus aidosti kysyä itseltäni, mitä todella haluan tehdä, en epäröisi hetkeäkään.

Kirjoittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuspalvelujohtaja.