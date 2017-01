Rajojemme vartijat myös palveluammatissa

Kolumni

Vuodenvaihteen rajaliikenne oli noin kymmenen prosenttia vilkkaampaa Kaakkois-Suomessa kuin vuosi sitten. Tiistaina 3. tammikuuta raja ylitettiin 34 000 kertaa, mikä oli 5 000 edellisvuotta enemmän. Ruplan vahvistuminen näkyi myös Lappeenrannan ja Imatran kaupoissa sekä katukuvassa.

Rajan mukaan liikenteen määrään nähden ylitykset olivat sujuvia. Vaikka kaikki jonottaneet eivät ehkä ole aivan samaa mieltä, viranomaisemme ansaitsevat kiitokset, että pahemmilta ruuhkilta vältyttiin.

Kansalaisten ja yritysten kannalta hyvin toimiva raja on elintärkeä asia. Siksi toiset kiitokset menevät ministeri Paula Risikolle ja muille asiaan vaikuttaneille, joiden ansiosta suunnitelmista sulkea Imatran ylityspaikka yöaikaan luovuttiin. Se olisi ollut aikamoinen virhe.

Miksi sulkemista ylipäätään esitettiin? Ja miksi syksyllä ajoittain kävi niin, että jotkut Suomeen tulossa olleet kääntyivät takaisin kyllästyttyään jopa neljään tuntiin venähtäneisiin odotusaikoihin?

Viime keväänä hallitus linjasi silloisen turvapaikanhakijatulvan säikäyttämänä, että 100 henkilötyövuotta siirretään itärajan tarkastuspisteiltä maastorajan vartiointiin. Siksi uudet ENPI-ohjelman miljoonilla rakennut kaistat Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla olivat usein viikonloppuisinkin kiinni.

Viime vuonna Kaakkois-Suomessa laittomia rajanylityksiä ja turvanpaikanhakijoita taisi olla vain muutama. Rajamme on ollut ja on hyvin rauhallinen ja turvallinen. Sitä edesauttaa jo vuosikymmeniä hyvin toiminut käytännön yhteistyö Venäjän rajaviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitoksen päätehtävä on rajan vartiointi. Samalla sen henkilöstö yhdessä Tullin kanssa hoitaa rajaliikennettä. Ensivaikutelmat Suomesta tulija saa juuri rajalla. Siksi kyse on myös palveluammatista.

Tilanteen muuttuessa resurssien painopistettä on voitava tarkistaa. Sekä vartiointi- että palvelutehtävästä huolehtiminen on valtion perustehtävä. Jos se vaatii rajaviranomaisille lisärahaa, on se myönnettävä.

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan maakuntajohtaja.