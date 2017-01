Kolumni: Pikisaaren sotkukasa

Kolumni

Pikisaaren pintamaakiista sai taas uuden käänteen. Maaoikeus kumosi metsäyhtiö UPM:n vaatimukset lähes puolen miljoonan korvauksista ja palautti asian käsittelyn maanmittauslaitoksen korvaustoimitukseen.

Kiistelty alue on kuin aikuisten hiekkalaatikko. Siellä on temmelletty niin kauan, ettei kukaan enää muista, mitä kaikkea maahan on tullut haudattua.

Pikisaari oli Lappeenrannan ensimmäisiä isoja maankunnostusurakoita. Maaperä oli pilaantunut alueella aiemmin toimineen UPM:n sahan takia. Saari kunnostettiin 2000-luvun alussa. Kunnostaminen tarkoittaa sitä, että maanomistaja UPM poisti alueelta pilaantuneita aineksia tai peitti likaista maata puhtaalla hiekalla. Menettely oli ympäristöluvan mukainen.

Entinen kuivaamon alue Pikisaaressa jäi kunnostusten jälkeen vuosikausiksi rakentamatta. Energiaverkot teki alueella kunnallisteknisiä töitä vuonna 2011 ja kaivoi vahingossa pilaantuneita maita esiin. Kaivua seurasi vuosien riita siitä, kenen pitää maksaa alueen kunnostaminen uudelleen.

Neuvottelut, poliisitutkinta, korvaustoimitus ja oikeuskäsittely johtivat nyt siihen, että asia menee uudelleen korvaustoimituksen selvitettäväksi. Energiaverkkojen kaivutyöt aiheuttivat pintamaiden pilaantumisen ainakin osin. Epäselvää on edelleen, miten paljon yhtiö lopulta joutuu kahakasta maksamaan.

Lopullista totuutta on vaikea selvittää, sillä kiista-alue on ollut yli kymmenen vuotta vapaassa käytössä. Osa puhtaista pintahiekoista on voinut kulua vuosien saatossa pois, eikä siitäkään ole täyttä selvyyttä, miten hyvin kunnostaminen 2000-luvun alussa onnistui.

Olipa sotkun lopputulos mikä tahansa, jotain on jo opittu. Aikaa maan kunnostamisen ja rakentamisen välille ei saa jäädä liikaa.

Kun kiistely alkoi, kukaan ei enää tuntunut tietävän, missä on likaista ja missä puhdasta maata ja minkä takia haitta-aineet olivat nousseet esiin.

Tilanne on erikoinen, kun sotkukasa sijaitsee keskellä Lappeenrannan hienoimpia asuinalueita.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.