Kolumni: Tie kulttuuriin käy vatsan kautta

Kolumni

Kuva: Kai Skyttä

Kävimme perheporukalla Pietarissa joululomalla. Vainikkalasta junailtu visiitti vahvisti: jokaisen lappeenrantalaisen tulisi kokea kerran Nevski Prospektin ravintolat ja Eremitaasin silmänherkut.

Ketjuuntuminen on kuin Valion maito: jo nuorena nielty ja laadultaan laimennettu.

Olen kiitellyt VR:n lisäksi sekä keikkabussikuskeja että halpalentoyhtiöitä perspektiivini laajentamisesta. Vain kaukaa voi kiikaroida kotiaan. Näen eläväni käytännössä Pietarin esikaupunkialueella. Me saipalaiset sirklaamme suunnattoman kulttuurillisen ja kulinaristisen aarreaitan pihalammella.

Mutta mitä koti-Lappeenranta tarjoaa matkailijalle? Mennääs vatsa edellä katsomaan!

Ruokaravintolaelämämme on S-ketjun valmiiksi pureskelema tuplaburgeri. Ketjuuntuminen on kuin Valion maito: jo nuorena nielty ja laadultaan laimennettu. Homogenointi tekee meistä sairaita. Esimerkiksi Italiassa on turha kysellä hyla-gelattoa. Kelan kuuluisi maksaa meille laktoosi-intolerantikoille toipumislomia etelään.

Turistibisnekseen tarvitaan ylpeästi paikallista taitoa, laatua ja raaka-ainetta. Rohkeutta! Itäturistin kalannälkä tyydyttyy kyllä Prisma-reissulla, joten meidän paikallisten itse kannattaisi myös tehdä iso taparemontti.

Käsite ”irtiotto” ei saisi tarkoittaa enää ABC:llä nautittua lehtipihviä neljännesvuosittain. Sen sijaan olisi tavanomaista nauttia keskustassa arki-iltaisin viiniä ja tapaksia. SaiPan peliä ennen toreilta saisi vegevetyjäkin. Keskustan nepalilaiset ravintolat ja katukahvilat pitäisi kokea kerran viikossa. Marian aukion lähiruokakojuista tulisi nähtävyys. Näin Valtakadun terasseilla kannattaisi myydä muutakin kuin Budejovicky-olutta.

Istuisin kovin mieluusti sunnuntaikeskipäivänä Rakuunamäellä stroganoffilla ja kuulisin rinnakkain vähintään kahta eri kieltä. Tai kolmea, mikäli Lemi laskettaisiin mukaan.

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja-kitaristi ja Medialouhos-tuotantoyhtiön ohjaaja.