Kolumni: Saimaa lääkettä lähes kaikkeen

Taivas on läpipääsemätön. Pilvet roikkuvat matalalla. Loskaa on maassa ja tihkusadetta ilmassa. Märkä lumi poistaa huonosti pimeyden. Tiet ja metsä ovat mustia. Pää on tukossa nuhan ja kasvihuonekaasujen takia.

Lappeenrannassa ei enää mitata auringonpaistetunteja. Johtuuko se siitä, että aurinko ei enää kunnolla paista? Ei ainakaan joulunalusviikolla paistanut. Ei ole mitään, mitä mitata. Jos ilmaston lämpeneminen tarkoittaa jatkuvaa pilvisyyttä, en kannata sitä.

Talvi oli tulevinaan aikaisin pakkasineen kaikkineen, mutta ei se sitten oikeasti tullutkaan. Lumi suli pois ja tuli uudelleen ja taas suli pois, muutamia kertoja.

Vuosi sitten oli paremmin. Talven tuloa toki piti odottaa tapaninpäivään saakka, mutta kun talvi tuli, se tuli kunnolla. Pakkaset kestivät kuukauden, vaikka lunta oli aluksi vähän. Pukeutumalla siitä kaikesta selvisi. Kaunista oli, kauniimpaa kuin nyt.

Pimeys ei hellitä. On aika kaivaa esille Saimaa-aiheiset valokuvat. Niitä on onneksi tullut otettua pahan päivän varalle. Kuvissa näkyy sinistä taivasta, ja aurinko paistaa varmasti. Syvän- tai vaaleansinistä Saimaata löytyy joka kantilta kuvattuna.

Nyt jo tuntuu vähän paremmalta. Kun on saatu ajatus heräilemään horroksesta, on otettava kartta esille. Sen äärellä mieli liitelee vapaasti, jos ylipäänsä missään. Saimaa virkistää kartaltakin katsottuna.

Olen aina ihmetellyt Saimaan voimaa. Pelkkä ajatus siitä elvyttää. Asiaa ei kunnolla edes tajua tai järjellä ymmärrä. Mistä suhde Saimaaseen on syntynyt? Ei se ole syntynyt, vaan se on aina ollut, halusi tai ei.

On aika kulunutta kehua Saimaata, mutta kun Saimaa ei kulu kehumisesta. En väheksy muita järviä. Se järvi, jonka rannalla on syntynyt ja kasvanut, on varmasti useimmille paras järvi.

Ilpo Leskinen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.