Kolumni: Puupää

Päätin syksyllä, että kohta kaatuu tontin reunasta muutama tammi. Ja toisesta reunasta iso vaahtera.

Pönttöuuni tuntuu krematoriolta.

Kauniita ne kyllä ovat. Ja muutenkin ihania. Mutta sitä tippuvien lehtien määrää. Minne ne kaikki voi laittaa, kun tila loppuu kesken jo nyt? Eikä ole peräkärryä, jolla ne voisi rahdata jäteasemalle.

Sitten luin entisen metsänhoitajan, Peter Wohllebenin kirjan The Hidden Life of Trees. Kirja on käännetty myös suomeksi, nimellä Puiden salattu elämä.

Kirjan jälkeen puiden kaataminen alkoi tuntua teurastukselta.

Talven tullen aloin miettiä pönttöuunin teettämistä. Miten ihanasti klapien polttaminen lämmittäisikään tulevina talvina.

Kirjan jälkeen pönttöuuni alkaa tuntua krematoriolta.

Myös lukemiseen on hiipinyt syyllistävä vivahde. Pitäisikö laittaa lehti digitilaukseen ja vaihtaa kirjat sähköisiin?

Moni tyrmää kirjan varmasti jo nimen perusteella. Kaikenlaista hippiä ja huuhaata.

Mutta onhan niitä tutkimuksia pilvin pimein, jotka kertovat, että puut nukkuvat öisin ja kasvit aistivat kipua ja varoittavat toisiaan tuhohyönteisistä.

Ihminen ei sitä vain tajua. Ne viestivät niin erilaisin keinoin kuin me.

Puut elävät perheissä, Wohlleben kirjoittaa. Niiden lapsuus ja nuoruus kestää kymmenen kertaa kauemmin kuin ihmisen. Ja ennen kuin puusta aika luonnollisesti jättää, se voi elää yli tuhatvuotiaaksi.

Maailman vanhimpana pidetty kuusi kasvaa Ruotsin Taalainmaalla. Se on melkein 10 000 vuotta vanha.

Wohllebenin mukaan puut aistivat kipua ja kirkuvat, kun niihin sattuu. Eli päästävät ilmoille kemiallisia yhdisteitä. Niillä ne varoittavat kavereitaan. Ja kun yksi puu on vaikeuksissa, muut pitävät sitä hengissä syöttämällä ravintoaineita juuriston avulla.

Lisäksi niillä on muisti. Pidempi kuin norsulla. Ehkä me olemme niiden näkökulmasta samanlaisia kuin inhat tuhohyönteiset meidän näkökulmastamme.

Muistattehan sen Taru sormusten herrasta -elokuvan loppusotakohtauksen, jossa puutkin lopulta suuttuivat?

Piia Kaskinen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.