Kolumni: Lupaan lisätä kulttuuria arkeeni

Muutin takaisin kotikaupunkiini Lappeenrantaan pari vuotta sitten. Sinä aikana en ole kertaakaan käynyt kaupunginteatterissa tai SaiPan pelissä. Kesäteatterissa, elokuvissa, yhtyeiden keikoilla ja museoissa olen sentään käynyt.

Olen tiedostamattani rajannut kulttuuri- ja urheilutapahtumat arkielämän ulkopuolelle.

Ei tässä oikeastaan ole mitään uutta. Yleensä käyn teatteriesityksessä ja lätkämatsissa keskimäärin noin kerran vuodessa. Minua ei siis voi kutsua intohimoiseksi teatteri- tai jääkiekkofaniksi. Toisaalta minulla ei myöskään ole mitään teatteria tai jääkiekkoa vastaankaan.

Arkipäivinä kuljen yleensä kodin, työpaikan, kuntosalin ja ruokakaupan väliä.

Iltaisin ja vapaapäivinä on houkuttelevampaa jäädä nojatuoliin katsomaan televisiota tai lukemaan kuin raahautua kaupunginteatteriin, joka on yhtä lähellä kuin lähin ruokakauppa. Ehkä teatteri ja jäähalli ovat liian lähellä. On helppo ajatella, että menen sinne joskus toiste.

Kulutan kulttuuripalveluita eniten lomamatkoilla. Olen matkustanut suosikkiyhtyeeni keikoille ulkomaille ja jonottanut tuntikausia suosittuun museoon.

Miten saisin itseni menemään nykyistä useammin kulttuuri- tai urheilutapahtumiin? Ehkä minun pitäisi asettaa itselleni tavoite: käy kerran kolmessa kuukaudessa jossakin uudessa, paikallisessa kulttuuri- tai urheilutapahtumassa.

Sekin auttaisi, että sopisin tapahtumaan menosta jonkun kanssa.

Vuoden lopussa monet tekevät lupauksia uudelle vuodelle. Minä lupaan käydä ensi vuonna paikallisissa tapahtumissa useammin kuin tänä vuonna.

Tammikuuksi olen jo ostanut liput teatteriesitykseen. Mitä keksisin kevääksi?

Terhi Kinnunen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.