Kolumni: Sopeudutaan puolin ja toisin

KOLUMNI

Kuva: Marleena Liikkanen

Sanakirjan mukaan sosiaalinen integraatio tarkoittaa ihmisten liittymistä tai liittämistä osaksi yhteiskuntaa, sosiaalisiin suhteisiin, muiden joukkoon, vastakohtana eristymiselle. Mielestäni sopeutuminen ei saisi olla yksipuolinen prosessi, koska silloin yksi kulttuuri jää ikään kuin toisen jalkoihin. Näin valitettavan usein tapahtuu maahanmuuttajien toisen sukupolven kohdalla.

Muistan hyvin ensimmäiset venäläisille tarkoitetut suomen kielen kurssini.

Olen asunut Suomessa likimain 20 vuotta ja olen huomannut myös suomalaisten sopeutuvan maahan muuttaviin ihmisiin ja uusiin kulttuureihin. Kun maahanmuuttoni alkutaipaleella puhuin venäjää julkisilla paikoilla, huomasin usein ihmisten katseiden kääntyvän, ja joskus saattoi myös kuulla jo silloin tutuksi tulleen ryssä-sanan. Jotkut tuntemani naiset puhuivat lastensa kanssa kaupassa kuiskaten peläten herättävänsä puheellaan negatiivisia reaktiota ympäristössä.

Nykyään suomalainen on tottuneempi vieraskieliseen puheeseen ja on suvaitsevaisempi ulkomaalaista kulttuuria kohtaan. Osasyynä kasvaneeseen suvaitsevaisuuteen on mielestäni Suomen liittyminen EU:n jäseneksi.

Myös ulkomaalaisille suunnattu opetus on kokenut suuria muutoksia. Muistan hyvin ensimmäiset venäläisille tarkoitetut suomen kielen kurssini. Opettajamme ei puhunut venäjää eivätkä oppilaat puhuneet suomea, ja rehellisesti sanottuna neljän kuukauden aikana osaamisemme ei juuri kehittynyt. Nykyisin opetuksen taso on noussut huimasti, ja maahanmuuttajille opetetaan kielen lisäksi myös tietokoneen käyttöä, sosiaalista kanssakäymistä ja yhteiskunnan sääntöjä. Nyt televisiosta näkee uutisia englannin ja venäjän kielillä, ja tarjolla on myös ulkomaalaisista kertovia ohjelmia.

Ja kun kuulee puhuttavan, että Suomi on elämän laadun suhteen viiden parhaan maan joukossa, niin ainakin me maahanmuuttajat voimme yhtyä tähän käsitykseen.

Kirjoittaja on venäläisen kulttuuriyhdistys Lyyran puheenjohtaja.