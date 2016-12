Kolumni: Pukki on valetta

KOLUMNI

Näinä päivinä tontut kurkkivat ikkunoista, varsinkin pimeällä. Pian joulupukkikin käy matkaan. Kilttinä pitäisi olla.

Ensimmäinen ajatus on, että höh.

Tätä lapsille hoetaan koko joulukuun ajan. Joulukalenterista avataan luukku ja taas tuo suuri päivä on yhtä yötä lähempänä. Silloin saapuu itse mahtava pukki, joka tuntee kaikki maailman lapset. Hänellä on valta tuomita piltit kilteiksi tai tuhmiksi. Jälkimmäisille on luvassa vain risuja, mutta kiltit saavat runsaat lahjat kiiltävissä paketeissa.

Eikö tällainen pajunköyden syöttäminen, suoranainen valehtelu ole lapselle haitaksi? Traumojahan tuosta syntyy.

Aina joulun alla tämä kysymys nousee keskusteluun ja tuo samalla tunteet pintaan. Nuoret äidit ovat tosissaan huolissaan, ja varsinkin vanhemmat henkilöt nauravat pilkallisesti koko pohdinnalle.

Vakavasti otetut tutkijat Britanniasta ja Australiasta, sosiologi ja psykologi, varoittivat hiljattain, että valehtelulla voi jopa pilata suhteen omiin lapsiinsa. Ainakin se on moraalisesti epäilyttävää.

Ensimmäinen ajatus tuohon on, että höh. Suomalaisille vekaroille on narrattu kautta aikojen eikä siitä mitään ole seurannut. Hyvässä lykyssä on saatu makeat naurut ja mukavat joulumuistot.

Niin, meidän perheessä se oli vain hauska roolileikki, jossa olivat mukana aikuiset ja lapset. Pukkipuheita ei pidetty valehteluna, korkeintaan narraamisena. Jo varhain lasten annettiin ymmärtää, että hups, leikkiähän tämä vain on. Joulupukkina oli aina joku tuttu, joka oli niin kökösti naamioitu, että paljastui jo ensi metreillä.

Ehkä sitten muualla maailmassa joulupukista valehdellaan tosissaan. Ukko onkin uhka eikä mahdollisuus.

Sellainen lasten huijaaminen on minustakin typerää ja varmaan pitkälle vietynä vahingollistakin.

Joulupukki, muori ja tontut antavat tilaisuuden hullutteluun ja hassutteluun. Siksi joulukuu on mukavaa aikaa.

Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja.