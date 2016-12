Päätoimittajalta: Pääministerin kuiskaus muuttuu huudoksi

PÄÄTOIMITTAJALTA

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) muistetaan todennäköisesti historiankirjoituksessa yöllisistä sähköposteistaan. Sipilän harkintakyky petti, kun hän tuuppi Yleisradioon tukuittain kitkeriä palauteviestejä.

Isoksi aihe nousi vasta, kun kohu Ylen prosesseista alkoi.

Ylen toimittaja on julkaissut viestit omilla Facebook-sivuillaan.

Sipilän sähköposteissa ei itsessään ole painostavaa sävyä. Lähinnä niissä näkyy syvä loukkaantuminen. Viestien määrä on kuitenkin niin suuri, että tulee vaikutelma painostamisesta.

Lisäksi lähettäjän yhteiskunnallinen asema toi palautteelle erityistä merkitystä. Ei auta, vaikka kuiskaisi – kun pääministeri puhuu, ääni on aina kova.

Viesteistä heräsi suuri sananvapauskeskustelu samalla viikolla, kun painovapausasetuksen hyväksymisestä Ruotsin valtiopäivillä tuli kuluneeksi 250 vuotta.

Myrskyn silmään päätyi myös Yleisradio, jonka on syytetty taipuneen pääministerin painostukseen. Erityisesti sananvapauden sortajaksi nousi päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Osa omista toimittajista on syyttänyt häntä julkisuudessa journalististen periaatteiden hylkäämisestä.

Jääskeläinen on itse kertonut linjanneensa, että aiheen käsittelyä rajoitettiin. Se sattuu kuulumaan toimenkuvaan. Päätoimittajan tehtävä todellakin on miettiä asioiden mittasuhteita. Ylellä on todella monta tykkiä. Kohteen on syytä olla todella järeä, jos ne kaikki suuntaavat samaan kohteeseen.

Kaikki lähti siitä, että Yle jatkoi Kansan Uutisten juttua Sipilän mahdollisesta jääviydestä liittyen Terrafame-kauppoihin. Niistä hyötyi myös hänen sukulaistensa omistama konepaja.

Moni syyttää nyt Yleä Sipilän jääviyssyytösten salailusta. Tämä on hassu näkemys. Yle nimenomaan oli se media, joka asiaan tarttui ja rummutti sitä kolmen päivän ajan. Esimerkiksi valtakunnan suurin lehti Helsingin Sanomat kajosi paperilehdessään aiheeseen lauantaina ja sunnuntaina vain kahdella kahden palstan uutisella. Siis painotus oli vähäinen.

Ylen johtamisessa sisältölinjasta viestiminen näyttää epäonnistuneen.Osa toimituksesta ilmeisesti haluaa päätoimittajan vaihtuvan. Joukko ei välttämättä ole laaja, mutta se on äänekäs. Muuten yhteisön sisältä tuskin olisi vuodettu asioita Suomen Kuvalehdelle.

Kohu kertoo siitä, että Ylen asema ei ole sama kuin ennen. Keskeisin syy on rahoituksen epävarmuus. Poliitikkojen puheissa kuuluu päivä päivältä enemmän viitteitä siitä, että median ohjailu on hyväksyttävää.

Myös Etelä-Saimaan keskiviikkona haastattelemien alueen kansanedustajien kommenteista kuulsi osittain läpi näkemys, että pääministerin viestinnässä ei ole moitittavaa. Tämä on huono merkki.

Nämä ovat demokratian kannalta askelia taakse päin.