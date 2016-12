Lappeenrannalle painava johtoporras

Lappeenrannan kaupunki tiivistää organisaatiotaan ja vahvistaa ylintä johtoaan. Kaupunki palkkaa kaksi uutta toimialajohtajaa. Näillä superjohtajilla on kuntajohtajan tason palkat, 7 000—9 000 euroa. Kolmas uusi pomo on kaupunkiyhtiöiden Toimitilat-yhtiön toimitusjohtaja, jonka palkka on 7 300 euroa kuussa.

Kun sikariporras on kasvanut, maakunta- ja soteuudistus lohkaisee yli puolet budjetista.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva on todennut, ettei organisaatiouudistuksen takia vähennetä väkeä, mutta toimenkuvat saattavat muuttua. Säästöjä ei uudistukselta siis odoteta.

Nurinkurista tässä asetelmassa on se, että kun sikariporras on kasvanut, maakunta- ja soteuudistus lohkaisee kaupungilta yli puolet nykyisestä budjetista vuoden 2019 alussa. Kuntien on leikattava veroprosenttiaan 12,5:llä eli Lappeenrannan veroprosentiksi jäisi 7,5.

Kuntalehti teki kyselyn kuntajohtajille kuntien vähentyvistä tehtävistä. Ei ollut yllätys, että johtajista vain 22 prosenttia oli sitä mieltä, että palkkaperusteet pitää miettiä uudelleen, kun tehtävät vähenevät. 15 prosenttia vastaajista oli valmis pienentämään omaa palkkaansa.

Lappeenrannassa ei tainnut yhdenkään johtajan palkka pienentyä siinäkään vaiheessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Eksotelle.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) hämmentää organisaatiouudistusta yllättävästi. Järvenpää ehdottaa (ES 30.11.) Lappeenrantaan pormestarimallia, ”koska uudessa mallissa ei tarvita ylintä virkamiesjohtajaa samalla tavoin kuin nyt”. Eikös Järvenpää rivien välissä sano, että uudessa organisaatiossa ei riitä kolmelle superpomolle töitä, etenkään sille ykkösjohtajalle.

Ihan kilometritehtaalle Järvenpää ei Kimmo Jarvaa aja, vaan vinkkaa mahdollisesta työpaikasta. Kaupunginjohtajalle löytyisi sopivaa työtä uusista maakuntien liitoista. Tylyä tekstiä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntaosastontoimittaja.