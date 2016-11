Kolumni: Kuntavaalit ja passiivinen 50+

Kolumni

Lukija otti kerrankin yhteyttä.

Käski piirtämään aikajanan synnytysosastolta krematorioon ja siihen asteikon kymmenen vuoden väliviivoilla.

Sanotaanko vaikka näin, kuten noissa mäkihyppypiireissä on ollut tapana.

On sellainen puolituttu.

Sanoi, että seuraavat kuntavaalit taitavat näillä näkymin jäädä väliin, ja ehkä myös sen jälkeen.

Piti ihmetellä syytä näkemykseen, kun olen arvellut hänen käyttäneen äänestyskoppia tähän saakka aina mahdollisuuden tullen.

Käski piirtämään aikajanan synnytysosastolta krematorioon ja siihen asteikon kymmenen vuoden väliviivoilla.

Janan alapuolelle piti vielä kirjata ranskalaisilla viivoilla kunnille jäävät tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Hänen näkemyksensä mukaan ainoa iso järkihomma on päivähoidon sekä esi- ja perusopetuksen hoitaminen.

Kun nykytiedon mukaan ensisynnyttäjät ovat 29-vuotiaita, ja keskivertoperheen toinen lapsi syntyy neljän vuoden sisällä, kunnan asiat keskittyvät 30—50-vuotiaisiin äänestäjiin.

Me vanhemmat (lukijakin on yli 50-vuotias) saamme tyytyä valittamaan kaupungin katuverkon talvikunnossapidon tasoa, joka ei ole muuttunut miksikään, vaikka kiinteistövero on pistetty tappiin, lukija perusteli.

Sen asian hoitamatta jättämisestä poliittisten ryhmien ohjelmat eivät poikkea toisistaan, eli siitä syystä ei kannata vaivautua nostamaan kunnan äänestysprosenttia.

Lukija ei kuunnellut puheita kirjastosta, kulttuurista eikä liikunnastakaan.

Kun liikunnan rahat menevät kilpaurheiluun, teatteri on jo rakennettu ja kirjastossa käynnin korvaavat kirjaston e-palvelut, joita iäkkäämmätkin osaavat käyttää.

Tämä puolituttu ei manannut muita ikäisiään äänestyslakkoon. Toivotti vain voimia ja yltiöpositiivista asennetta, jos aikovat vielä asettua ehdolle päättämään koulujen lomien ajankohdista seuraavina neljänä vuotena.

Kirjoittaja on uutistoimittaja Imatran toimituksessa.