Kolumni: Valmis maailma tarjottimella

KOLUMNI

Syntyvätkö lapset liian valmiiseen maailmaan? Mitä valmis maailma voisi edes tarkoittaa?

Aika ei pyöri ympyrää niin kuin kellon viisarit, aika kulkee eteenpäin.

Jos lapset syntyisivät valmiiseen maailmaan, hallitus ei tekisi opintotukileikkauksia, Donald Trump ei astuisi Yhdysvaltain presidentin virkaan ensi vuoden tammikuun kahdentenakymmenentenä päivänä ja eri vähemmistöihin kuuluvien ei tarvitsisi kokea syrjintää. Näiden epäkohtien lisäksi moni muukin seikka olisi korjattu rakkaalla telluksellamme jo aikoja sitten.

Joidenkin mukaan maailma on jo valmis sillä perusteella, että historia on alkanut toistaa itseään ja olemme alkaneet ottaa kehityksessä askelia taaksepäin. Mielestäni aika ei pyöri ympyrää niin kuin kellon viisarit, aika kulkee eteenpäin. Kyse saattaakin olla siis vain ihmisten harkintakyvyssä: emme osaa ajatella kokonaisvaltaisesti jokaisen kansalaisen parasta ja tehdä päätöksiä, jotka olisivat hyödyksi kaikille. Se on myös usein käytännössä mahdotonta.

Jokainen meistä nuorista kohtaa todellisen maailman, toisen aiemmin ja toiset myöhemmin. Pehmeä pilvilinna murenee ympäriltä ja vaihtuu todellisuuteen, jota seuraa mahdollinen turhautuminen. Sillä hetkellä joku nuoren tilannetta ymmärtämätön saattaa lausahtaa: ”Syntyvätkö lapset liian valmiiseen maailmaan”. Vaikka tilanne juuri sillä hetkellä on päinvastainen: Nuori on tajunnut maailman keskeneräisyyden.

Joka ikinen meistä pyrkii täydellisyyteen ja jokaisella meistä on omanlainen käsitys täydellisyydestä. Juuri siksi, tästä maailmasta ei ikinä tule valmista. Eikä sen tarvitsekaan koskaan valmistua. Valmiissa maailmassa kehitys olisi tullut päätöspisteeseensä ja ihmiskunta olisi ikään kuin ylittänyt maaliviivan, jäljelle jäisi vain tyhjyys ja pysähtynyt yhteiskunta.

Kirjoittaja on lappeenrantalainen ylioppilas.