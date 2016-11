Sisältöjohtajalta: Turkki on pippuria Euroopan unionille

SISÄLTÖJOHTAJALTA

Euroopan unioni on halunnut laajentua. Vuosina 2004—2009 laajentumiskomissaarina touhusi Suomen Pankkiin ensi vuoden alussa siirtyvä elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.). Laajenemisideologian taustalla oli näkemys siitä, että unionin jäsenenä Turkki eurooppalaistuu.

Paradoksi on siinä, että valmiiksi rakoileva unioni on havitellut jäsenekseen demokratian irvikuvavaltiota, joka edelleen repisi EU:ta hajanaisemmaksi.

Virallisesti jäsenyysneuvotteluja on käyty jo yli kymmenen vuotta. Rehnin johtama delegaatio istui neuvottelupöytään turkkilaisten kanssa ensimmäisen kerran vuonna 2005.

Jo tuolloin jäsenyyden tiellä nähtiin turkkilaiset ongelmat demokratiassa. Ihmisoikeusasiat ja sanavapauden puute olivat unionin vaatimuslistan keskeisimpiä muutoskohteita.

Reilun kymmenen vuoden aikana Turkki on omalla toiminnallaan loitontunut EU:sta. Sen itsevaltias presidentti Recep Tayyip Erdoğan on luonut maahan yhden totuuden mallin, jossa toisinajattelijat pannaan kuriin.

Heinäkuussa osa Turkin armeijan ylimmistä upseereista yritti kaapata vallan presidentiltä. Vallankaappausyritys oli verinen, ja lähes 250 vallankaappaajaa, poliisia ja siviiliä kuoli.

Erdogan palasi hetken sekaannuksen jälkeen palatsiinsa. Sittemmin tuhansia vallankaappaukseen liitettyjä ihmisiä on pidätetty. Yli sata tuhatta virkamiestä on pantu viralta, joukossa akateemikkoja ja upseereita. Erdoğan on kesän jälkeen ollut aggressiivisempi vallankäyttäjä kuin aiemmin.

Erdoganin kaudella Turkki on muun maailman silmin muuttunut entisestä turistirysästä kaukaa kierrettäväksi valtioksi. Demokratia elää maassa enää vain perustuslaissa. Käytännössä Erdoğan on diktaattori, joka määrää kaikesta.

Turkin ja EU:n hankala suhde realisoitui taas, kun Euroopan parlamentti äänesti jäsenyysneuvottelujen jäädyttämisen puolesta. Parlamentti ei asiaa päätä, vaan jäsenyysneuvottelujen jatko on jäsenmaiden päätösten takana.

Silti Erdoğan hermostui parlamentin kannanotosta. Hän uhkasi päästää Turkissa olevat pakolaiset Eurooppaan, jos jäsenyysneuvotteluja ei jatketa.

Erdoğanin murahdus ei yllättänyt. Hänen uhkauksensa ei olisi ongelma yhtenäiselle Euroopalle. Nyt pakolaisasioissa, turvallisuuspolitiikassa ja taloudessa eri tahtiin hengittävä unioni joutuu ottamaan tämänkin vakavasti.

