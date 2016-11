Kolumni: On aika hyggeilyn!

Vapaapäivänä olisi ollut syytä siivota. Tavaraa ajelehti siellä täällä, ja koirankarvoja alkoi kasaantua palloiksi nurkkiin.

Mutta mitä teinkään?

Kävin pitkällä kävelylenkillä ja pysähtelin heittelemään koiralle keppiä.

Katselin ikkunasta talipalloa nokkivia lintuja ja keittelin glögiä.

Tassuttelin villasukat jalassa huoneesta toiseen ja kuuntelin Spotifysta Chisua.

Virittelin jouluvaloja ja sytyttelin kynttilöitä — ja silloin viimeistään pölyt ja rojut katosivat mielestäni. Ne haihtuivat hämärähyssyyn.

Vetäydyin sohvalle viltin alle kirjan kanssa. Luin hetken ja nukahdin iltapäiväunille.

Tuollaisesta käytöksestä olisi Elina-mummi antanut huutia. Miten nyt terve ihminen lorvii tuolla tavalla!

Protestanttisen etiikan mukaan minun olisi pitänyt kantaa aamulla matot ulos ja päättää päivä silitysurakkaan illalla.

En tiedä, olisiko mummi ymmärtänyt, jos olisi kertonut hyggeileväni. Ja hyggeily puolestaan on todettu terveelliseksi, paljon terveellisemmäksi kuin jatkuva suorittaminen.

Hygge on tanskalaisten käsite, jonka he liittävät erityisesti joulun aikaan. Kun on koittanut pimeä vuodenaika, on hyvä syy sytyttää kynttilät, kutsua ystävät kylään ja laittaa tuhtia ruokaa.

Hyggeily on kaikkea sitä, mikä saa ihmisen hyvälle mielelle ja sytyttää lämpimän tunteen. Se on hyvään oloon kietoutumista.

Hyggeily on esimerkiksi sitä, kun kokoontuu pöydän ääreen ystävien kanssa juttelemaan tai katselee lempielokuvaa viinilasi kädessä ja suklaarasia vieressä.

Kotoilu on sukua hyggeilylle, mutta suomalaisten kotoiluun liittyy kaikenlainen jyystäminen ja raastaminen. Kotoilussa värkätään vaivalloisia ruokia, askarrellaan sisustushärpäkkeitä ja rakennetaan hyasintin ympärille asetelma.

Tanskalaiset ovat ymmärtäneet mielihyvän merkityksen satoja vuosia. Hyggestä puhuttiin jo 1700-luvulla.

Suomalaiset ovat alkaneet kotoilla vasta 2000-luvulla, eikä sekään ole kaukana protestanttisesta suorittamisesta.

Kaisa Juntunen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.