Kolumni: Viidennentoista yön unet

Kolumni

Jos eläisimme vuotta 2006, Juice Leskinen kuolisi huomenna. Olemme kuitenkin vuodessa 2016, joten suuren suomalaisen lauluntekijän menehtymisestä tulee torstaina kuluneeksi kymmenen vuotta.

Maailma on Juicen ajoista muuttunut, mutta tietyt, lauluista tutut asiat ovat ennallaan.

Kuulun porukkaan, joka on löytänyt Juicen kappaleista ystävän. Joskus jopa totuuden. Erityisesti Viidestoista yö on soinut sielussani niin kauan kuin jaksan muistaa, ja ehkä juuri lauseen ”sun kanssas katson maailmaa ja samaa unta nään” vuoksi Juice on tullut uniini kolmasti.

Ensimmäisen kerran uneksin Juicesta, tai tarkemmin sanottuna nimenomaisesta Viidennestätoista yöstä, lapsena mökillä. Isäni Volvon kasettimankasta luukuttama kappale soi päässäni kuin soundtrack eikä siis ihme, että yhdistin iholle hiekkaa jättävän, autioituneen rannan kesämökin saunaa syleilevään hiekkasärkkään.

Sitä, mistä pommikonelaivue nousi unimaailman taivaalle, on vaikeampi hahmottaa. Ehkä kappaleessa mainitut painajainen ja uneksiminen riittivät eksyttämään lapsen mielikuviinsa.

Viimeksi Juice-fiilis iski marraskuun alussa, toisen uneni jälkeen. Siinä olin mestarin keikalla, ja hän ehti lausua Kaksoiselämää-kappaleensa ensimmäisen lauseen, ennen kuin hiljeni ja tuli juttelemaan kanssani kuin vanha tuttu.

Viimeisen unen Juicesta näin viikonloppuna. Siinä ei ollut musiikkia, vaan kuljin kumpuilevaa ja juurakkoista metsäpolkua tapaamaan Juicea. En muista mitä puhuimme, mutta lopuksi hän saattoi minua vähän matkaa ja hyvästeli.

Kesämökin rantaviiva on pusikoitunut ja maailma Juicen ajoista muuttunut, mutta tietyt, lauluista tutut asiat ovat ennallaan: kylähullut viedään ihmiskunnan arkistoihin, jahtaamme toisinajattelijoita toisten tahdissa ja rima pysyy paikallaan, kun sen alittaa. Ja me ihmiset, me näemme edelleen samaa unta.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.