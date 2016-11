Kolumni: Väärä vastaanottaja

Kinnunen on yli 13 000 suomalaisen sukunimi. Terhi on annettu noin 8 300:lle etunimeksi. Ala-asteella luokkakaverinani oli yhtenä vuonna Terhi ja tunsin kaksi muuta Terhiä. Minut sekoitettiin harvoin johonkin toiseen.

Eräs Terhi Kinnusen äiti ei suostunut uskomaan, etten ollut hänen tyttärensä.

Eräässä kesätyöpaikassani kesätyökaverinani oli Tarja Kinnunen, olimme suurinpiirtein samanikäisiä. Työkaverit, haastateltavat ja lukijat sekoittivat meidät koko ajan.

Nykyään toimituksen naapurihuoneessa istuu Eevi Kinnunen, mutta meidät sekoitetaan toisiimme harvoin.

On minulla täyskaimojakin. Kerran lääkärillä on ollut kaimani potilastiedot, kun olen mennyt vastaanotolle.

Facebookista löytyy täyskaimojani kuusi ja puhelinnumeropalvelusta yhdeksän, mutta saan ani harvoin puheluita tai tekstiviestejä, jotka on tarkoitettu toiselle samannimiselle.

Sen sijaan jollekin kaimoistani tarkoitettuja sähköposteja tulee postiini melko säännöllisesti. Olen saanut laskun Lapissa vuokratusta autosta, lapsen muotokuvia, urheilujoukkueen pelipaitatilauksia, kirjaston eräpäivämuistutuksia ja ristikkovastauksia.

Kaimani on avannut itselleen tilin verkkokauppaan, mutta sähköpostit tulivat minulle. Asia selvisi, kun yritin tehdä tilauksen verkkokaupassa ja kauppa tarjosi väärää toimitusosoitetta paketille.

Yleensä ilmoitan lähettäjälle, että hän on lähettänyt viestin väärään sähköpostiosoitteeseen. Useimmiten lähettäjä on tyytyväinen. Ihan aina niin ei käy. Eräs Terhi Kinnusen äiti ei suostunut uskomaan, etten ollut hänen tyttärensä. Yritin kohteliaasti perustella kantaani muun muassa sillä, että hänellä on eri nimi kuin äidilläni. Nainen pysyi järkähtämättömänä kannassaan.

— Älä viitsi pelleillä, nainen kirjoitti vastauspostissaan.

Sen jälkeen en enää vastannut naiselle. En tiedä, saiko hän lopulta lähetettyä sähköpostin oikeaan osoitteeseen tai sovittua mahdollisen riitansa tyttärensä kanssa.

Terhi Kinnunen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.