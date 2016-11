Kolumni: Sanan valta

Miten kieli ja valta liittyvät toisiinsa? Miten kielellä vaikutetaan? Kirjoitan nämä kysymykset taululle äidinkielen neloskurssin alussa. Tavoitteena on, että kaikki ymmärtävät, miten sanat ja niiden tulkinta ohjaavat maailmaa niin mediassa, politiikassa, eri uskonnoissa kuin oppikirjoissakin.

Uskoin uutisiin, jotka vakuuttivat hänen ylivoimastaan kuohkeatukkaiseen tosi-tv-miljardööriin nähden.

Moni opiskelija myöntää, ettei ole aikaisemmin ajatellut kieltä vallan käytön näkökulmasta. Onkin pelottavaa, miten mielipiteisiimme vaikutetaan ja miten monta eri totuutta täällä vallitsee: Parhaimmillaan käsityksemme maailmasta perustuu länsimaiseen tiedonvälitykseen. Pahimmillaan rakennamme totuutemme ja perustamme mielipiteemme niiden tekstien pohjalta, jotka samanmieliset ystävämme sosiaalisessa mediassa jakavat.

Kielen ja vallan suhdetta käsittelevä kurssi ei olisi voinut olla ajankohtaisempi kuin nyt. Yhdysvaltain vaalit tarjosivat esimerkin siitä, miten maailma makaa. Minäkin uskoin miljoonien eurooppalaisten tavoin Clintonin voittoon. Uskoin uutisiin, jotka vakuuttivat hänen ylivoimastaan kuohkeatukkaiseen tosi-tv-miljardööriin nähden.

Muutama fiksu lukiolainen osasi kuitenkin odottaa Trumpin suurta suosiota. He olivat seuranneet Yhdysvaltain mediaa ja katsoneet eri uutistoimistojen tuottamia uutisia. Tämä lähdekriittinen valiojoukko pääsi lähimmäksi totuutta Amerikan poliittisesta tilanteesta: Trump vetosi unohdettuun enemmistöön, kansan syviin riveihin.

Myönnän, että Trump pelottaa. Trumpia enemmän minua pelottaa kuitenkin se kasvava joukko, joka muodostaa mielipiteensä pelkästään otsikoiden, some-linkkien ja mutu-tuntuman perusteella. En voi myöskään olla ajattelematta, että heidän kaltaisensa amerikkalaiset valitsivat populistisen Trumpin johtajakseen.

Ohut oljenkorteni on, ettei Trump ole niin kaheli kuin se kuva, joka hänestä on täällä piirretty. Luottaa sopii myös niihin viisaisiin nuoriin, jotka seuraavat kriittisesti aikaansa. Heillä on tietoa. Heillä on valtaa.

Susanna Kauppi

Kirjoittaja on lappeenrantalainen äidinkielenopettaja ja teatterintekijä.