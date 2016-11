Kolumni: Sukupuolineutri

Juuri perustettu tasa-arvotuomioistuin on ryhtynyt muuttamaan sukupuolivärittyneitä sanontoja. Tässä tuoreimmat ratkaisut:

Jos poikien raitti on metrin leveä, niin tyttöjen raitti on vain 83 senttiä.

”Pojat on poikia, eikä pahoja poikia olekaan. Tytöt on tyttöjä, eikä kilttejä tyttöjä olekaan”. Muutetaan muotoon ”Sukupuoli voi jossain määrin vaikuttaa henkilön luonteeseen.”

”Kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa” muutetaan muotoon ”Geenit ohjaavat tikkojen jälkeläisten käyttäytymistä”.

Tasa-arvotuomioistuimeen on tullut käsiteltäväksi seuraava tapaus, josta on pyydetty lausunnot:

”Meit oli poikia raitilla viis, oli tyttöjä myös mut ei välitetty niist”.

Opetushallitus: Ei ole olemassa tyttöjä ja poikia, on vain oppilaita. Tässä on kyse vakavasta kiusaamistilanteesta, jossa ryhmä A ei halua olla tekemisissä ryhmän B kanssa. Jos tapahtumakuvauksen raitti ei kuitenkaan sijaitse koulun alueella, on koulutoimen vaikea puuttua ongelmaan.

Tasa-arvovaltuutettu: Tilanne ei ole lain mukainen. Ensimmäisessä ryhmässä pitäisi olla vähintään 40 prosenttia tyttöjä, siis kaksi tyttöä. Edelleen edustus pitää olla ruotsinkielisistä, maahanmuuttajista ja seksuaalivähemmistöistä.

Kirkolliskokous: Pojat pidättäytyvät tässä kirkon opin mukaisesti esiaviollisista suhteista. Rippikoulun käytyään heille avautuu mahdollisuus lähestyä vastakkaista sukupuolta, jos aikeet ovat alkuun siveät ja tähtäimessä on kristillinen avioliitto. Poikien (ja tyttöjen) keskinäiset kiintymyksenosoitukset ovat kiellettyjä 200 metriä lähempänä kirkon tai seurakunnan tiloja.

Seta: Pojat ovat rohkeasti ja ilahduttavasti tulleet kaapista ja lähteneet raitille pride-kulkueeseen. Tämä antaa toivoa kaikelle sateenkaarikansalle.

Naisasialiitto: Jos poikien raitti on metrin leveä, niin tyttöjen raitti on vain 83 senttiä ja päättyy lasiseinään. Siskot barrikadeille, jotta tyttäremme joskus näkisivät tasa-arvoisen maailman. Shovinismin linnakkeista viimeisinä valtaamme vapaamuurarien looshit, Lappeenrannan kerhon ja Kaukaan laulumiehet!

Ilkka Pohjalainen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan tuottaja.