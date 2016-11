Kolumni: Aatoksia jonon keulilta

Kolumni

Auton ulkolämpömittari vilkuttaa liukasta keliä. Räntäinen lumi hämärtää näkökenttää, ja maantiehen pyryssä ilmestyneet urat heiluttavat ajopeliä. Silti pitäisi painaa kaasua, ettei olisi tien tukkona nostattamassa takaa tulevien verenpainetta.

Kolmannella kerralla voi ojan takana olla kivi.

Meitä autoilijoita on moneksi. On niitä, joiden vauhti ei hiljene kesän kuivalta asvaltilta marraskuun loskakeliin. Samaa satasta painalletaan kahdeksankympin rajoitusalueella, oli sulaa tai jäätä, valkeus tai kaamos. Alla on hyvä auto ja hallussa rallikuskin taitojen ohella selvännäkijän kyvyt tietää, minkä mutkan takaa hirvi paukkaa tielle.

Sitten on niitä oikeasti hyviä kuskeja, jotka osaavat ennakoida tulevia tilanteita, hallitsevat ajolinjat ja tilannevauhdin ja osaavat tuosta vain oikaista heittelehtimään lähteneen auton. Ja kestävät sen, että edessä ajava ei ole yhtä taitava.

Ja sitten on meitä, jotka kahden liukkaan kelin ulosajon jälkeen eivät tahdo kokea kolmatta. Jotka tietävät, kuinka helposti tuntuma kaarteessa kirpoaa, kun vauhtia on pikkuriikkisen enemmän kuin pitäisi tai vanhoista talvirenkaista hävinnyt paras pito.

Kaksi ulosajoa ei ole edes paljon 42 ajotalven ja puolen miljoonan talvikelissä ajetun kilometrin aikana. Mutta kun on kaksi kertaa selvinnyt tuurilla ja säikähdyksellä, kolmanteen onnenpotkuun ei uskalla luottaa. Kolmannella kerralla voi ojan takana olla kivi tai vastaantulevalla kaistalla vastaantulija.

Ikääntyminen kasvattaa kokemusta, järkeä ja varovaisuutta, mutta myös heikentää hämäränäköä. Pimeällä ajaminen on aina vain hankalampaa.

Selvännäkijänkin on syytä muistaa, että myös nuorten kuskien silmät vaativat useita minuutteja tottuakseen hämärään. Vastaantulijoiden valot ja niiden heijastukset ovat omiaan pidentämään myös rallikuskien reaktioaikoja.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.