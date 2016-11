Iso ja paha vaiko vain iso?

Kolumni

Kolme pientä possua ja Iso paha susi. Työkaveri kekkasi oitis asetelman, kun kerroin hänelle villisioista ja susista Nuijamaalla.

Possuja taitaa kaakkoisrajalla tosin olla enemmän kuin kolme ja susiakin useampi kuin yksi. Toisin kuin Aku Ankoissa, susi on saanut myös saalista.

En muista, millä Iso paha susi elää, kun se ei ikinä onnistu metsästyksessään, mutta täkäläiset sudet tarvitsevat kyllä ruokaa. Ehkä juuri nälkä tuo esiin sen kuvitellun ilkeyden.

Tai mene ja tiedä. Tiede löytää koko ajan eläimistä ominaisuuksia, joita olemme pitäneet ihmisen yksinoikeutena. Eläimet leikkivät, iloitsevat, surevat ja tekevät työtä. Jospa ne osaavat sitten olla myös härskejä, kuten Nuijamaan susia on luonnehdittu?

Niin tai näin, eläin todennäköisesti hakee ruoan sieltä, mistä sen helpoiten saa. Helppo ruoka voi johtaa riskinottoihin. Tai sitten riskejä on pakko ottaa. Maakunta on tiheään asuttu, ja suojaisaa metsää on vähän ja pirstaleina.

Suden reviiri on iso. Vaikea sen on täällä kulkea jälkiä jättämättä tai tulematta aina jossain nähdyksi.

Asenteet susia kohtaan ovat takavuosista hieman lientyneet. Laittoman tappamisen vain siksi, että susia on, hyväksyy viimeisen tutkimuksen mukaan enää 14 prosenttia ihmisistä. Valtaosa myöntää, että susilla on paikkansa luonnossa, vaikka niitä ei pihoille haluta.

Metsästäjillä on iso vastuu uhanalaisen eläimen kannan säilyttämisessä. Kaatoluvat perustuvat pitkälti heidän havaintoihinsa. Paikalliseen asiantuntemukseen nojaa myös poliisi, kun se antaa tappolupia.

Kaikkien pitää voida luottaa siihen, että metsästäjät tuntevat myös suden laumakäyttäytymisen ja sen, milloin vaara on todellinen. Nuijamaalla on nyt lupa sudenkaatoon. Jos ammutuksi tulee lauman alfayksilö, ongelmat voivat vain lisääntyä.

Nuijamaan kaatolupa haluttiin pitää salassa. Jos toiminta on asianmukaista ja perusteltua, aiheesta pitää voida puhua avoimesti.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.