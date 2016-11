Kolumni: Kymmenen käskyä kaamokseen

Kolumni

Kuva: Kai Skyttä

Marraskuu on taas lätsähtänyt päällemme kuin märkä rätti. Pehmennä arkeasi kaamosajan kymmenellä käskyllä.

1. Anna palaa, äläkä säästä sähkölaskussa. Jouluvalojen käytön sääntely pääsi pannasta, kun sana talvivalo keksittiin. Pihakuuseen sai viritellä lediköynnöksen jo elokuun rapujuhlien aikaan.

2. Älä seuraa Yhdysvaltain presidentinvaalia. Kävi miten kävi, huonosti käy. Somessa unohda hashtagit Trump ja Clinton. Kirjoita Youtuben hakuun puppies playing in snow (koiranpennut leikkivät lumessa) ja nauti elämästä.

3. Älä pelkää terroristeja. Veronpalautukset maksetaan jo marraskuussa. Osta lentolippu paikkaan, jossa et ole ennen käynyt.

4. Älä tuhlaa laatuviiniin. Mielen ylentää yhtä hyvin kuuden euron kyykkypullo kuin samppanja Moët & Chandon.

5. Älä jää seinäruusuksi. Pukeutumisessa on vuoden näyttävin aika. Pikkujouluissa vedä paljettiähkyt ja samettiöverit.

6. Älä laske kaloreita. Syö, hyvä ihminen, kun vielä voit. Ensi kuussa et enää voi välttyä ohjeilta, miten keventää, kyykätä tai välttää tukala olo joulupöydässä.

7. Älä ole mulkku, sanoo toimittaja ja juontaja Maria Veitola Trendi-lehden kolumnissaan (7/2016). Kaamos on sitä mustempi, mitä enemmän levität pahaa mieltä ympäristöösi.

8. Älä unohda Netflixiä. Sorjonen on jo so last season — kiitos Yle Areenan. Ota haltuun jenkkivideopalvelun klassikot. Stanley Kubrickin Hohto sopii pyhäinpäivän tunnelmaan.

9. Älä häpeä kuunnella Wham!-yhtyeen Last Christmasia. Kaikki rakastavat George Michaelia, myönsivät tai eivät.

10. Älä angstaa. Sairas, 84-vuotias rouva sanoi, että pimeys on kuin villahuopa, johon on ihana kietoutua. Revi siitä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.