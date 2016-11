Kolumni: Kinnusesta kiinni

Lappeenrannassa muhii oma Koijärvi-liike. Jos purkutraktorin kauha uhkaisi Kinnusen talon tornia, liuta talonsuojelijoita napsauttaisi itsensä kettingillä kiinni keltaisen jugend-talon ovenripoihin. Tätä ette meiltä vie!

Ei suojelu tee rakennuk-sesta lahoavaa Molokin kitaa.

Mutta on niitäkin, joiden mielestä Lappeenranta edustaa villiä itää: omalla tontillaan pitää voida tehdä mitä haluaa, esimerkiksi purkaa vanhaa ja rakentaa uutta. Suojelumääräykset vain vaikeuttaisivat rakennuksen käyttöä ja kunnostusta.

Rakennusten suojelu ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti omistajien kiusaamista, vaikka se usein omistajan taakkaa lisääkin.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli — ja sen tuomat velvollisuudet. Laki vaatii vaalimaan historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia sekä kaupunkikuvaa. Laki myös vaatii pitämään rakennukset kunnossa. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanookin, että kaupungin näkökulmasta Kinnusen talo on suojelurakennus. Jo vuosikymmenten ajan talo on ollut merkittävien rakennusten listalla. Suojelutavoite on ollut kaikille osapuolille tiedossa pitkään.

Kinnusen talon nykyinen asemakaava sallii tontille kaksikerroksisen rakennuksen. Ei ole olemassa mitään rakennusoikeutta, jonka omistaja menettäisi suojelun takia. Kuva korkeasta kerrostalosta on vain kiilto grynderien silmissä.

Ei suojelu tee rakennuksesta euroja syövää, lahoavaa Molokin kitaa. Sellainen tulee mistä tahansa talosta, jos sitä ei pidä kunnossa. Esimerkiksi Kinnusen taloa vastapäätä sijaitsevista hienoista Energian korttelin suojelurakennuksista on huolehdittu.

Monessa suojelutalossa tehdään kannattavaa bisnestä, asutaan ja voidaan hyvin.

Ai niin. Miten Koijärvellä kävi? Vastarinnan ansiosta lintujärveä ei kuivatettu.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntaosaston toimittaja.