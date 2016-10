Kolumni: Ei mitään ABC-asemia

KOLUMNI

Belgian ranskankielinen Vallonia vastustaa oman pääkaupunkinsa Brysselin imperiumia kuin pieni gallialaiskylä aikoinaan Rooman valtaa. Vallonit eivät suostu hyväksymään Kanadan kanssa neuvoteltua vapaakauppasopimusta Cetaa. Luulen, että he häviävät taistelunsa, mutta saanevat siitä jonkinlaisen korvauksen, kuten EU:ssa on tapana. Rahaahan on.

Keittokirjoja sen sijaan oli näkyvästi esillä.

Jotenkin ei yllätä, että juuri ranskalaisuuteen kytkeytyvä alue asettuu poikkiteloin. Kielen ja kulttuurin emämaassa Ranskassa meno on samanlaista. Mielenosoituksesta ollaan joko vasta tulossa tai ollaan pian menossa tai ainakin sopimassa seuraavasta. Se on osa elämää siinä kuin viini, patonki tai juusto.

Ranskassa moni muukin asia on toisin kuin vaikkapa meillä Suomessa. Vietin kuukausi sitten viikon Normandiaa kiertelemällä ja törmäsin muutamaan ihmetyttäneeseen seikkaan. Tukikohtana pitämässämme hotellissa ei alkoholijuomia myyty kuin ruuan yhteydessä. Sehän oli kuin Suomessa vielä 1970-luvulla, jolloin ryypyn saadakseen piti tilata vähintään voileipä, jota ei aina edes syöty vaan joka tarvittaessa kiikutettiin seuraavalle janoiselle.

Suomessa melkein jokaiselta huoltoasemalta saa kaljaa, mutta ei Normandiassa. Sikäläiset essot eivät todellakaan olleet mitään ABC-asemia: Ei alkoholia, ei kaljaa – bière - ei siideriä – cider – saati maakunnan nimikkojuomaa calvadosia. Keittokirjoja sen sijaan oli näkyvästi esillä.

Juomapuolen rajoittaminen on ehkä viisasta. Vielä 1970-luvulla Ranska oli maksakirroosista johtuneiden kuolemien tilastossa Euroopan kärjessä, mutta ei enää. Nyt paikan on ottanut Suomi.

Muitakin eroja on. Kaupat olivat tiukasti kiinni sunnuntaina, ja työviikko on useilla vain 35-tuntinen. Ihan hyvin näyttivät pärjäävän. Onkohan meitä taas vedätetty kaikessa kikytyksessä?

Kirjoittaja on mielipidetoimittaja.