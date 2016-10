Päätoimittajalta: Vesitornin avaaminen toisi lisää nähtävää

Pitääkö Lappeenrannan vesitorni avata yleisölle vai ei? Rastita alle oma näkemyksesi:

Jos kaupunginvaltuutettu Erkki Räsäseltä (kok.) kysyy, vastaus on ehdottomasti kyllä. Hän on puurtanut jo vuositolkulla saadakseen torniin elämää.

Nyt asia näyttääkin nytkähtäneen eteenpäin. Jos maakuntaliitolta irtoaa suunnittelurahaa, kaupunki laittaa likoon omaansa. Näillä euroilla saataisiin hiottua suunnitelmat valmiiksi.

Kysymys ei ehkä ole Etelä-Karjalan yhteiskunnallisen kehityksen kannalta kovin merkittävä. Silti Räsäsen sinnikkyydelle pitää nostaa hattua. Remonttikustannukset näyttivät aluksi mahdottomilta, eikä EU-rahaakaan irronnut. Hän on tästä huolimatta ajanut asiaa eteenpäin ja kerännyt mukaansa muita vapaaehtoisia.

Mitä peruslappeenrantalaisen pitäisi aiheesta ajatella? Moni ajattelee hyvää. Ajan kultareunus on jo kehystänyt muistot vielä 14 vuotta sitten auki olleesta kahvilatilasta. Sieltä näki kauas – selkeällä säällä kuulemma Monrepos’hon asti.

Toisille rahojen hassaaminen vesitorniin on muilta pois. Heidän mukaansa yhtään euroa ei saa kulua veronmaksajien rahaa. Muutoin käy huonosti lapsille ja vanhuksille, joiden palveluista päivä päivältä nipistetään.

Vesitornin avaamisen vaikutuksia on mahdoton arvioida. Mitään laskentakaavaa ei ole sille, montako turistia tulisi lisää sen ansiosta tai montako sen puutteessa jäisi tulematta. Silti avaamisen puolesta puhuu moni asia.

Ensinnäkin matkailu on Lappeenrannalle elinehto. Uusvanha nähtävyys istuisi strategiaan ja brändiin.

Harva tietenkään tulisi paikkakunnalle pelkän vesitornin tähden. Matkailijan silmissä vireässä kaupungissa pitää kuitenkin olla paljon nähtävää ja katsottavaa.

Lappeenrannassa kohteita ei vielä ole yhtään liikaa. Keskustassa kävelymatkan päässä ovat lähinnä kauppatori, satama ja ostostaivas Iso-Kristiina. Vesitornin kahvio istuisi hyvin tähän kuvioon.

Voisiko sen ympäristöön rakentua vielä jotain? Pokémon Go -kännykkäpelin pelaamiselle omistettu puisto? Kuulemma Turku on tällä hetkellä ainut Suomen kaupungeista, joka on hyödyntänyt peliä matkailumielessä.

Skeptikoita rauhoittanee ajatus siitä, että vesitornin korjauksen hinta-arvio laskee alkuperäisestä. Pelastustoimi on höllentänyt vaatimuksiaan. Lisäksi remonttikustannuksia tulisi selvästi vähemmän, jos käyttö ei olisi ympärivuotista. Kahvila- ja yleisötilat taas jäisivät yrittäjän rahoitettavaksi.

Sitä paitsi Räsänen lupasi jo alkuvuonna lähteä vaikka marketin kulmille keräyslippaan kanssa. Sen verran myönteistä hyrinää hankkeen ympärillä on sosiaalisessa mediassakin, että jonkin sortin joukkorahoituskampanja varmaan tuottaisi tulosta.