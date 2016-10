Kolumni: Sietokyvyn strateginen mitta

Kolumni

Kuva: Kai Skyttä

46 ja puoli kiloa. Joulun jälkeen paino ei saa olla yhtään yli. Aattona on mentävä aamulenkille tyhjällä vatsalla, ajatteli parikymppinen nainen.

Hänen elämästään oli tullut peli. Siinä piti selvittää, kuinka kevyt pitkähkö naisvarsi voi olla ja miten vähillä kaloreilla saa sisäreisien väliin vaon. Sellaisen kuin kauniilla tytöillä Instagramissa.

Elämme äärimmäisyyksien ajassa, sanoo kasvatustieteilijä ja filosofi Juha T. Hakala torstaina ilmestyneessä Kohtuuden kirjassaan.

Ylen aamu-tv:n haastattelussa (19.10.) Hakala kertoi nähneensä viimeisillä voimillaan juoksevan lenkkeilijän. Hän arveli, että ihminen romahtaa ennen kuin osaa lopettaa.

Äärisuorituksiin täytyy yltää paitsi kehon myös mielen. Työssä on oltava tuottava ja tehokas. Rakkaudessa ei kelpaa kuka tahansa, vaan täytyy löytää Se Oikea. Täydellistä matchia etsitään tv-sarjoista ja deittisovelluksista.

Vapaa-ajalla on kehitettävä itseään. Netflix-sarjoja saa tuijottaa vasta kuntosalin jälkeen. Kahvipöytään on katettu sokerin sijasta steviaa, eikä kukaan santsaa, vaikka kakku on gluteeniton ja maidoton.

Äärirajoillaan pinnistelevät ihmiset eivät voi hyvin. Pitäisi miettiä inhimillistä kantokykyä, Hakala sanoo. Kuinka paljon elämyksiä ja suorituksia yksi keho ja pää kestävät?

Kaikkien fysiikalla ei tehdä base-hyppyä kanjoniin. Jonkun mieli on niin sairas, ettei se kestä täyttä työviikkoa tai jaksa opiskella.

Toisilla suorittamisen vimma voi toimia polttoaineena pitkäänkin, kunnes keho sanoo seis. Sitten on vain opeteltava lempeäksi itselleen. Laskettava sietokykynsä strateginen mitta.

Nainenkin oppi. 45 kilon kohdalla ymmärsi juoksevansa itseään pakoon.

Itse keksimänsä peli oli vihellettävä poikki ennen kuin hiukset ja hampaat tippuvat ja luut katkeavat.

Piti tajuta, ettei reisivaon tarvitse olla kaikkien tyttöjen juttu.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.