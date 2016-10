Kolumni: Raksatohtori vastaa

Arvoisa Rakennustohtori. Kirjoitan teille Imatran seurakunnasta. Meillä on riesana A. Arkkitehdin suunnittelema rakennus, jota kutsutaan myös piruntorjuntabunkkeriksi. Rakennelma on nyt alkanut vuotaa pahasti, seinät rapistuvat ja ilmeisesti synti on mustuttanut kauniin kuparikaton. Rahaa korjauksiin ei ole kirstun pohjalla. Mitä on tehtävissä? Nimim. neuvosta kiitollinen kädet ristissä.

— Hyvä nimimerkki neuvosta kiitollinen. Aloitetaan tuosta syntiasiasta. Se ei ole oikein rakennuskorjauksellisin toimenpitein parannettavissa. Olen kyllä kuullut, että Imatraa kutsutaan haureuden kattilaksi, mutta olisivatko syntien höyryt voineet mustuttaa kuparikaton? Ehkä katseet voisi kääntää läheisten metsäteollisuuskombinaattien ja niiden savukaasujen puoleen? Mutta itse en olisi ensimmäistä kiveä heittämässä.

Rakennus lienee vielä pelastettavissa. Katto korjataan harjakatoksi ja katetaan reilulla Aalto-pellillä. Kaarevat seinät oikaistaan esimerkiksi vinyylilevyin. Kyllä se siitä.

Hyvä Raksatohtori. Kiitoksia hyvästä palstasta. Kirjoitan teille Lappeenrannan kaupungista. Meillä on keskeisellä paikalla kaupunkia vanha puinen raatihuoneen rötiskö. Se ei suostu lahomaan, eikä sieltä ole löydetty sisäilmaongelmaa. Rakennus on vähäisellä käytöllä. Sinne on jouduttu ohjaamaan joitakin vieraita lähinnä silloin, jos kaupungintalolla on suurempia kausisiivouksia menossa.

Miten pääsisimme rottelosta eroon, jotta alueelle saataisiin arvoistaan nykyaikaista rakennustuotantoa kaupunkikuvaamme komistamaan? Nimim. Lahopuuta vai kulttuuria?

— Kysyjää huolestuttaa vanhan rakennuksen hyväkuntoisuus ja pitkäikäisyys. Kohtuullisilla ponnistuksilla kohde lienee saatettavissa purkukuntoon. Lisätään lämpöeristystä reilusti, muovitetaan seinä sisä- ja ulkopuolelta, tilkitään kaikki mahdolliset raot silikonilla ja uretaanilla. Puupinnat sivellään lateksilla. Lämmitys ja tuuletus vähennetään minimiin.

Näillä toimenpiteillä rakennuksen pitäisi olla jyrättävissä noin kymmenen vuoden kuluessa.

Ilkka Pohjalainen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan tuottaja.