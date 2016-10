Kolumni: Turha väheksyä karavaanaria

Tulimme mieheni kanssa viime syksynä maalta yöksi kaupunkiin. Nukuimme matkailuautossa Huhtiniemen leirintäalueella. Aluemaksu oli halpa, eikä muutakaan valittamisen aihetta ollut. Kaikesta kuitenkin näkyi, että alue elää vuoden kerrallaan. Vessat toki vetivät, mutta muuten huoltorakennuksessa näkyi ajan hammas ja tuoksui unohdus.

Alueen sijainti sen sijaan on mainio. Rantaraittia oli mukava kävellä Palloon Saimaa-näkymiä tutkaillen. Sieltä sitten keskustaan ravintolaan syömään ja ruuan päälle elokuviin. Aamulla ajoimme lentokentän kulmalle ja reippailimme kentän ympäri. Kävimme vielä marketissa ruokaostoksilla ennen paluuta kotiin Lemille.

Jätimme Lappeenrantaan rahaa moninkertaisesti sen, mitä yöpyminen maksoi.

Leirintäalue on ollut tukikohtamme myös Haminassa ja Kotkassa lomaillessamme. Hyvin hoidetut alueet ovat kauempana kaupunkien keskustasta kuin Huhtiniemi, mukavan pyörämatkan päässä. Kemissä taas karavaanialue on aivan keskustan kyljessä — ja aina täynnä matkailijoita.

Hotelli Pallaksen karavaanialue Lapissa kituuttaa Huhtiniemen tapaan hotellisuunnitelman varjossa. Matkailun kehittäjät kaavailevat tunturiin uutta ja isoa vanhan hirsisen paikalle. Loistohotellin kuvioon ei enää vaunualue mahdu, joten nykyinen on jätetty oman onnensa nojaan. Vaunupaikan toki saa, vaikka karavaanaripalvelut on pudotettu pois hotelli-infosta.

Mainostamista ei olekaan alueessa, jonka nuokallaan olevissa sähkötolpissa vain osassa on virtaa. Huoltorakennuksen ovi on turvonnut kiinni, ja sinne päästäkseen on ylitettävä oja kuormalavoista tehtyä siltaa pitkin. Leirintäyön hinta oli silti kallein Suomessa maksamamme.

Moni pitää leirintämatkailua aikansa eläneenä. Olen eri mieltä. Keskieurooppalaisille telttailu yhä maistuu. Ja meitä suomalaisia harmaahapsia, jotka emme enää telttaan taivu mutta pidämme edullisesta, luonnonläheisestä majoituksesta lähellä palveluja, kyllä riittää. Tulevina vuosina nykyistäkin enemmän.

Kaija Lankia

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.