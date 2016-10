Päätoimittajalta: Lappeenrannan Marian aukio pärjää ilman autoja

PÄÄTOIMITTAJALTA | EEVA SEDERHOLM

Lappeenrannan hengitystiet avautuivat vastikään. Kun keskustan jättityömaan aidat kaadettiin, maisema keltaisen Lappeen kirkon vieressä avautui. Syystuuli pääsi vihdoin puhkumaan läpi Valtakadun.

Lehmusten kaupungissa keskustan vanhoja lehmuksia kaivataan vielä monta vuotta.

Samalla lappeenrantalaiset alkoivat keskustella täysin keuhkoin jälleen keskustan kehityksestä. Toistaiseksi ei tiedetä, säilyykö koko Marian aukio kävelijöiden valta-alueena vai päästääkö kaupunki autot siitä läpi. Etelä-Saimaan sunnuntainreportaasista käy hyvin ilmi, mitkä ovat keskusteluasetelmat.

Aukion ympäristössä toimiva yrittäjä vastustaa pätkän pitämistä autottomana, koska uskoo asiakkaiden katoavan. Kuntalainen puolestaan kannattaa autottomuutta silloin, kun hän kävelee tai pyöräilee. Kuntalainen kannattaa autoilua silloin, kun hän autoilee.

Asetelma ei ole yllättävä. Samoilla äänenpainoilla puhuttiin aikanaan, kun keskustan toisen pääkadun, Kauppakadun, kävelypainotteisuudessa otettiin ensimmäisiä askelia. Noilta ajoilta on peräisin kadun patikointipätkän Oleksin pilkkanimi — maailman lyhin kävelykatu.

Yrittäjien kielteinen näkemys on helppo ymmärtää. Massiivinen työmaa vei viime talvena monelta asiakkaat ja uskon. Valtakadun tyhjät liiketilat ovat hätkähdyttävä näky.

Nostureiden ylivalta henkilöautoihin verrattuna ei toki ole ollut kadon ainut syy: venäläiset hävisivät, ja verkkokauppa vei asiakkaita. Tärkein muuttuja oli, että uutuuttaan kiillellyt Iso-Kristiina avasi ovensa.

Yritysten virta onkin kulkenut Valtakadun tienoilta ylämäkeä kohti auringonnousua.

Tarkoittaisiko aukion avaaminen autoille sen ympäristöön suurta asiakasvirtaa? Tuskin. Sen varrelle ei todennäköisesti tulisi yhtään pysäköintipaikkaa. Aukion alle taas tulee joka tapauksessa iso parkkialue.

Paikallisille autoilijoille pysäköintitalot ovat tulleet tutuiksi viimeistään Ison-Kristiinan uudistumisen myötä. Kätevyydessään ne ovat omaa luokkaansa, jos toimivat. Esimerkiksi kirjaston viereisen parkkitalon ovet tai automaatit ovat kyllä olleet tuon tuosta epäkunnossa, ja Gallerian parkkitalon lammikoihin on tarvinnut loskakeleillä kalossit. Parhaimmillaan käynti on kuitenkin todella helppoa ja sujuvaa. Marian aukion ympäristöön pääsee jatkossa todennäköisesti sateellakin melkein kuivana.

Aukio pärjää ilman autoja. Autoilijat pärjäävät ilman aukiota. Jos lähdetään siitä, että Lappeenranta on Kaakkois-Suomen uudisraivaajien Amerikka, se ansaitsee kävelykeskustan. Sellaisella se viestii olevansa kehittyvä minimetropoli.

Kaikkien tavoite joka tapauksessa on, että aukio on viihtyisä ja siellä on ihmisiä. Kun kevät koittaa, se pitää saada viheriöimään. Lehmusten kaupungissa keskustan vanhoja lehmuksia kaivataan vielä monta vuotta.