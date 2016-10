Kolumni: Ajattele selkä kuntoon

KOLUMNI

Pitkä neula työntyy alaselkään ja lävistää lannerangan. Neula tulee joskus vatsan puolelta läpi, mutta pysyy enimmälti selän puolella.

Onneksi työpaikalla ei vielä tarvitse imuroida ja marjastaa.

Välillä neula on poissa, mutta ilmestyy aina uudelleen kodin tai auton imuroinnissa, automatkoilla, pitkän illallisen pöydässä, veneen työntämisessä ja vetämisessä sekä veneen kyydissä. Onneksi työpaikalla ei vielä tarvitse imuroida ja marjastaa.

Soudin tottelemattomalla lasikuituveneellä 20 kilometrin lenkin kaksiosaisen saarelman ympäri. Muistot matkasta päättyvät puoliväliin, jolloin selän vihlonta oli jo sietämätöntä. En muista, miten loppumatka sujui.

Rohdot eivät ole auttaneet. Ei tepsinyt selkään sivelty karhunrasva vuokkiniemeläisessä saunassa Vienan Karjalassa. Kontion vatsaontelon juoksevalla rasvalla lääkittiin yleensä vilustumista. Aika kuumotus nousi, mutta selkä jäi ennalleen.

Apua ei tullut permantovoimistelusta, jota Oiva Luukkonen havainnollisti karkeapintaisella metsäautotiellä kesken kiireisen hevosen ajon.

Oiva Luukkonen kertoi Uutisvuokselle pääskytarinan, jossa on vähintään ripaus taikauskoa. Kun keväällä näkee ensimmäisen pääskysen, pitää heti käydä maahan selälleen. Silloin ei elonleikkuun aikana koske selkään.

Vinkki on huokea, eikä kokeilija häviä mitään. Ongelmana on, että kaupungissa ei näe pääskysiä. Ensi keväänä pitää seurata pääskyjen muuttoa ja hakeutua paikalle, jossa on lyhyt nurmikko ja kuiva maapohja.

Flow on tila, jossa ihminen paneutuu koko tajunnallaan johonkin sopivan vaikeaan asiaan. Ajantaju ja ulkomaailma katoavat. Kaikki sujuu. Ajatus hoitaa selän kuntoon, koska selkää ei sillä hetkellä ole.

Kuten aina, tämäkin hyvä loppuu lyhyeen.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.