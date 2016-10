Kolumni: Ruska

Kuva: Marleena Liikkanen

On asioita, jotka hämmästyttävät ulkomaalaisia Suomessa. Yksi näistä on suomalaisten suhtautuminen luontoon. Esimerkiksi minut yllätti se, että monet suomalaiset tuntevat hyvin kasvien nimet ja voivat helposti tunnistaa linnun, joka istahtaa oksalle kotipihalla – ja jotkut jopa osaavat lausua tilanteeseen sopivan runonkin! Joka ikinen vuodenaika on kuin lahja suomalaiselle, joka harvoin valittaa huonoa säätä, koska tietää jo laulun sanoistakin, että myrskyn jälkeen on poutasää.

Parempi nähdä kerran, kuin kuulla sata kertaa.

Luonnonilmiöt ovat olennainen ja luonnollinen osa elämää, mutta erityisen hieno on ruska-aika Lapissa: horisonttiin asti ulottuvat, ylelliseen ruskamattoon peittyvät Lapin tunturit eivät jätä ketään kylmäksi! Väriloisto jatkuu kymmenisen päivää, kunnes kaikki lehdet ovat pudonneet puista.

Mutta tuleehan syksy muuallakin, kyllä muuallakin lehdet kellastuvat! Toki on näin, mutta vain suomalaiset ovat tehneet tästä ilmiöstä ”tapahtuman”, ja he matkustavat kaukaiseen Lappiin asti ihailemaan tätä sanoin kuvaamatonta luonnon kauneutta.

Monille nämä retket ovat muodostuneet jokavuotiseksi tapahtumaksi. Yksi tapaamani nainen kertoi minulle, että he ovat jo monen vuoden ajan matkustaneet miehensä kanssa syksyisin Lappiin ja tulevat näin tekemään niin kauan kun ovat elossa. Meidän talviuimareiden yhdistyksessäkin järjestetään joka syksy Lappiin ruskamatkoja, joiden jälkeen nettisivuillemme ilmestyy hämmästyttävän kauniita valokuvia.

Kun kerron tästä ystävilleni Venäjällä, he eivät voi ymmärtää, miksi täytyy matkustaa niin kauas nähdäkseen saman, minkä näkee omasta ikkunastakin. No, minusta tähän sopii vanha venäläinen sanonta: ”Parempi nähdä kerran, kuin kuulla sata kertaa.” Kokeakseen ruskan on vain mentävä syksyllä Lappiin!

Svetlana Ranta

Kirjoittaja on venäläisen kulttuuriyhdistys Lyyran puheenjohtaja.