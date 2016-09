Kolumni: Onnea Lappeenranta

Kuva: Kai Skyttä

Onnittelut Lappeenranta Marian aukiosta. Se sävähdyttää. Aamulla matkalla töihin koukkasin uteliaisuuttani valmistuvan Marian aukion kautta. Oli pakko hypätä pyörän selästä ja pysähtyä aistimaan aukion tunnelmaa. Tehdä pieni kierros lehmuksen lehdin koristellulla kiveyksellä.

Leijuuko aukiolla Lappeenrannan henki?

Leijuuko täällä Lappeenrannan henki? Aamuauringossa Lappeen kirkko heijastui hienosti vastapäisestä, mielestäni turhan massiivisesta Osuuspankin talosta.

Keskeneräisyydestä ja rakennustyömaista huolimatta voi helposti kuvitella ihmisten hyörinän aukiolla kahviloissa, läpikulkumatkalla, istuskelemassa ja miesköörit turinoimassa kuin torilla ikään. Ennen tässä haistoi pakokaasun ja kuuli moottorimelun puikkelehtiessaan autorivistöjen välissä.

Mutta missä on patsas tai teos, jonka ääreen voi sopia treffit?

City-korttelin uudistuminen täydentyy: Osuuspankin viereinenkin rakennus on näköjään huputettu julkisivuremontin takia. Ensi kesänä selviää, miltä aukio näyttää valaistuksineen, istutuslaatikoineen ja kalusteineen. Silloin myös nähdään, heittääkö aukion päätyyn nouseva kahdeksankerroksinen asuinliiketalo liian raskaan varjon alueelle. Palasen aukiota rakennus jo vei.

Kaupunkimainen tunnelma jatkuu pyöräillessä aukiolta kävelypainotteista Valtakatua kohti liikenneympyrää. Kirjaston taakse jää toinen tuore ilonaihe: moderni Vapaudenaukion puisto. Se tarjoaa sopivan vastapainon Ison-Kristiinan kauppa- tai viihdekierrokselle.

Keskustaa on kohennettu säästöbudjetilla. Suunnitelmia on karsittu. Tuntuu hullulta, että sama kaupunki on sujauttanut miljoonan poikineen Rauhan kylpyläalueen puistoihin ja rakennelmiin. Kaupungintalon edustatori saa yhä odottaa vuoroaan.

Keskustassa kortteleiden rakentaminen jatkuu. Sitä tärkeämpää on satsata rakennusten väliin jääviin alueisiin, saada keskusta elämään ja hengittämään.

Anne Kotiharju

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimittaja.