Kolumni: Neuvoa tarjotaan

Viikko sitten Imatralla ryhdyttiin keräämään nimiä aloitteeseen kansanäänestyksestä.

Aloite haastaa päätöksentekijöiden tahdon keskittää perusopetus kolmelle koululle.

Se on vanhempien huuto lähikoulujen puolesta.

Puhtaasti ammatillisessa mielessä kansanäänestys on mitä kannatettavin tapahtuma.

Viimeisen 85 vuoden aikana Imatralla sellaiseen on voitu osallistua kahdesti. On äänestetty kieltolaista ja EU:sta. Kerran on seurattu vierestä, kuinka joutsenolaiset antoivat neuvoa päättäjilleen kuntaliitoksesta.

Neuvo oli niin huono, että sitä ei päätetty noudattaa, ja tapahtui kuntaliitos Lappeenrantaan.

Nämä tapahtumat puhuttavat vieläkin.

Viikossa nimiä nettialoitteeseen on kertynyt runsas 300. Niitä puuttuu noin 900, että päättäjien pitää edes hymähtää moiselle asialle.

Noin 1 200 nimellä kaupunki joutuisi ottamaan kuntalaisaloitteen viipymättä käsittelyyn ja päättämään, johtaako se toimenpiteisiin.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja sen sanojaksi, että aloitteen tekijöiden tahto ei toteudu.

Ei vaikka aloitteeseen saataisiin käsittelyyn tarvittava määrä nimiä. Ei senkään jälkeen, että jostakin kummasta syystä valtuusto päätyisi järjestämään äänestyksen, jossa aloite saisi kuntalaisten tuen.

Se ei vaan yksinkertaisesti käy päinsä, että päättäjien työlistalle nostetaan asioita ja ajatuksia järjestelmän ulkopuolelta.

Mielenkiinto ei silti katoa. On keskityttävä kuuntelemaan, millä perusteella idea on periaatteessa hyvä, mutta käytännössä mahdoton toteuttaa.

Päättäjille tiedoksi, että tässä vaiheessa 70 prosenttia aloitteen allekirjoittajista on naisia.

Taitaa taas kerran tunne kiilata ohi järjen äänen.

Kirjoittaja on uutistoimittaja Imatran toimituksessa.