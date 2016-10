Uutinen

Arvio: Sylin kaipuu laulattaa Rakkaudella on monet kasvot. Niitä esittelee Lappeenrannan kaupunginteatterin Halua mut hiukan -musiikkinäytelmä, ja onnistuu tehtävässään. Näyttelijä Anna-Kaisa Makkosen ohjaama revyy on hieno tarina siitä, kuinka ihminen väistää toistaan silloinkin, kun mieli tekisi juosta syliin. Halua mut hiukan on kahden näyttelijän ja pianistin näytelmä, jossa ei ole vuorosanoja. Kahden yksinäisen, miehen ja naisen, tarina kerrotaan 18 laululla. Näyttelijät Jussi Johnsson ja Sanna Kemppainen sekä soittaja Jani Pola selviävät laulumaratonista mainiosti: Äänet eivät horju eivätkä sormet pianon koskettimilla takeltele. Laulut ovat Stephen Sondheimin kahdeksasta eri musikaalista poistettuja kappaleita, jotka Sondheimin ihailijat Craig Lucas ja Norman René halusivat nostaa esiin omassa esityksessään. Marry me a little sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa 35 vuotta sitten. Suomessa Halua mut hiukan kanta-esitettiin vuonna 1996, ja tuolloinkin miehen roolissa nähtiin Jussi Johnsson. Johnsson on kaipuun riipimän miehen roolissaan koskettava. Kemppinen tulkitsee yössä yksin vaeltavaa naista hyvin monipuolisesti. Hänen viettelevä ja yllättävä kabareenumeronsa on revyyn hauskinta antia, ja esittelee Kemppaisessa monipuolisen laulajan. Tanssilla on suuri rooli esityksessä, ja se kietoutuu saumattomasti yhteen laulun kanssa. Juice Leskisen suomentamat tekstit ovat parhaimmillaan hersyviä (Tuo poika foxaa), paikoin tunnistettavia (Sunnuntain vastainen yö) ja joissakin kohtaa myös vaikeasti ymmärrettäviä (Kaiken kauniin herttaisen I ja II). Esitys todistaa sen, että jos rakkaudella on monet kasvot niin sellaiset löytyvät myös Leskiseltä sanan säilän käyttäjänä. Pienelle näyttämölle on luotu hämmästyttävän rikas maailma tarinan puitteiksi. Lavalta löytyy niin kerrostalo kuin baarikin, ja savuisen kapakan tunnelma on välillä suorastaan käsinkosketeltava. Esitys kutittelee monia aisteja, ja kynttilän savun leijaillessa yleisöön muistaa, miltä syksy tuntuu sydämessä. Tarkkasilmäinen katsoja löytää lavasteista monta oivallusta, kuten suomentajaa kunnioittavan yksityiskohdan baarissa. Musikaalien ystävälle Halua mut hiukan on varmasti suurta herkkua, mutta niitä vierastavalle saattaa tulla lauluista ähky. Vaihtelevien sävelmien ja teemojen ansiosta reilun tunnin pituisen esityksen jaksaa silti katsoa, vaikka musikaalien kieli olisi vierasta. Perjantain ensi-illassa pienen näyttämön katsomo oli täynnä, joten ilmeisesti lappeenrantalaiset ovat odottaneet erilaisia makupaloja uudistuneelta teatteriltaan. | Lue koko uutinen:

