Imatran Rajapatsaan R-kioskin viime viikolla ryöstänyt mies on saatu kiinni. 19-vuotias imatralaismies on kuulusteluissa tunnustanut teon. Hän on kertonut syyllistyneensä myös joulukuussa tapahtuneeseen Lappeentien R-kioskin ryöstöön.